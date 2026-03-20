К событиям в мире. На бейрутской набережной укрываются десятки семей, вынужденных покинуть свои дома. Люди рассказывают о страхе и потерях, которые принесла новая волна израильских авиаударов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удары по столице Ливана унесли жизни как минимум 10 человек и разрушили десятиэтажное здание в центре города. Это уже третья неделя войны Израиля с группировкой «Хезболла». Конфликт стал самым кровопролитным последствием войны США и Израиля против Ирана. По данным властей, в Ливане погибло более 900 человек, около миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Фара Мекави, гражданка Ливана:

То, что люди, такие как я, вынуждены жить на улицах, – это сердце разрывает. Особенно когда смотришь на детей. У меня самой есть дети. Я начала все сама: стала писать об этом в Instagram, и очень многие из ОАЭ откликнулись, помогли. Даже трудно описать, сколько средств мы получаем. Каждый день мы приходим сюда всей семьей, чтобы раздавать вот это. Мы стараемся помочь настолько, насколько можем. Впереди праздник. Но какой это праздник, когда вокруг такая беда? И все же, что нам остается делать?

Расширение ударов на новые районы Бейрута усилило гуманитарный кризис. Люди ищут убежище на улицах и побережье, надеясь на прекращение огня и возможность вернуться к нормальной жизни.