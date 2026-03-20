Крупнейший банк Великобритании планирует уволить до 20 тыс. сотрудников из-за внедрения ИИ

Из-за внедрения искусственного интеллекта крупнейший банк Великобритании планирует в ближайшие годы уволить до 20 тысяч сотрудников – это около 10 % от общего числа работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь сокращения затронут должности, не связанные с непосредственным взаимодействием с клиентами. В банке рассматривают использование ИИ одновременно как способ сократить расходы и повысить производительность труда. Новые технологии планируют задействовать в работе центров обслуживания клиентов. В частности, для проверки личности пользователей и мониторинга финансовых потоков.