Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Раиси

Российский лидер Владимир Путин провел телефонную беседу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, пишет РИА Новости.

Сообщается, что данный разговор прошел по инициативе иранского руководства. Главной темой для обсуждения стала обострившаяся нестабильность на Ближнем Востоке. Путин и Раиси также поделились позициями стран, касаемо удара Израиля по зданию диппредставительства Исламской Республики 1 апреля в Сирии.

Президент РФ надеется, что государства региона смогут найти консенсус по вопросам сложившихся споров и противоречий и постараются избежать новой эскалации конфликта.