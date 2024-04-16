Песков опроверг возможность временного прекращения огня в Украине на время Олимпийских игр

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о плане Киева получить возможность для перегруппировки своих войск и небольшой передышки от военных действий, отвечая на вопрос журналистов о возможном прекращении огня на время проведения Олимпийских игр в Париже, пишет ТАСС.

По словам Пескова, хоть французский лидер Эммануэль Макрон и заявил публично о намерении добиться затишья на фронте, однако официальных предложений на этот счет в Кремль не поступало.

Также представитель президента отметил, что такие решения будут только на руку ВСУ, – этот факт сильно затрудняет одобрение подобных инициатив военным руководством РФ.