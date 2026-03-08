Путин подписал закон о запрете на выдачу иностранцев, которые служат в ВС РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдачу иностранных военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в составе российских вооруженных сил, для уголовного преследования в других странах. Об этом пишет РИА Новости.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Инициатива была выдвинута правительством и дополняет статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ новым основанием для отказа в экстрадиции.

Теперь Российская Федерация не может выдавать иностранцев и лиц без гражданства, которые служили по контракту и участвовали в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российской Федерации или других воинских формирований.

Фото: kremlin.ru