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Путин назвал взрыв в Петербурге терактом

28 декабря 2017 10:45
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Новости России. Все силы российских спецслужб брошены на поиски злоумышленника, устроившего взрыв в петербургском супермаркете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин назвал взрыв в Петербурге терактом-1

Его передвижения зафиксировали камеры видеонаблюдения. По последним данным, в результате действий подозреваемого пострадали 13 человек. Многие до сих пор находятся в больнице.

Тем временем, произошедшее квалифицировали, как теракт. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с офицерами. Также глава государства дал распоряжение: в случае возникновения опасности для правоохранителей во время задержания преступника открывать огонь на поражение.

# Теракт # Фотофакт

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