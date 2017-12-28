Путин назвал взрыв в Петербурге терактом

Новости России. Все силы российских спецслужб брошены на поиски злоумышленника, устроившего взрыв в петербургском супермаркете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его передвижения зафиксировали камеры видеонаблюдения. По последним данным, в результате действий подозреваемого пострадали 13 человек. Многие до сих пор находятся в больнице.

Тем временем, произошедшее квалифицировали, как теракт. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с офицерами. Также глава государства дал распоряжение: в случае возникновения опасности для правоохранителей во время задержания преступника открывать огонь на поражение.