В аэропортах Лондона из-за снегопада задерживают и отменяют авиарейсы

Новости Великобритании. Непогода привела к массовым задержкам и отмене рейсов в лондонском аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране из-за снега и наледи было нарушено авиасообщение. В воздушной гавани Станстед скопились толпы людей, чьи самолеты так и не поднялись в небо. Взлетно-посадочные полосы закрыли для расчистки. В итоге, некоторым пассажирам пришлось провести на территории аэропорта около 8 часов.