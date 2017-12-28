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В аэропортах Лондона из-за снегопада задерживают и отменяют авиарейсы

28 декабря 2017 08:47
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Новости Великобритании. Непогода привела к массовым задержкам и отмене рейсов в лондонском аэропорту,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропортах Лондона из-за снегопада задерживают и отменяют авиарейсы-1

По всей стране из-за снега и наледи было нарушено авиасообщение. В воздушной гавани Станстед скопились толпы людей, чьи самолеты так и не поднялись в небо. Взлетно-посадочные полосы закрыли для расчистки. В итоге, некоторым пассажирам пришлось провести на территории аэропорта около 8 часов.

# Авиасообщение # Фотофакт

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