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ВСУ: все военнообязанные украинцы должны явиться в военкоматы

15 октября 2023 09:58
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Всем военнообязанным Украины, в том числе и женщинам-медикам, поручено актуализировать свои данные в военкоматах, сообщает «Страна.ua», передает РИА Новости.

Если же призывник имеет право на отсрочку, то он обязан предоставить соответствующие документы.  1 октября женщины-врачи были включены в реестр военнообязанных, но мобилизация их была проведена не сразу. С этого же дня было введено запрет на выезд из Украины для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, состоящих на воинском учете. С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение.

# Международная политика

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