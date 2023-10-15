ВСУ: все военнообязанные украинцы должны явиться в военкоматы

Всем военнообязанным Украины, в том числе и женщинам-медикам, поручено актуализировать свои данные в военкоматах, сообщает «Страна.ua», передает РИА Новости.

Если же призывник имеет право на отсрочку, то он обязан предоставить соответствующие документы. 1 октября женщины-врачи были включены в реестр военнообязанных, но мобилизация их была проведена не сразу. С этого же дня было введено запрет на выезд из Украины для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, состоящих на воинском учете. С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение.