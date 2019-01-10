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Узбекистан вводит 30-дневный безвизовый режим для 45 стран

10 января 2019 15:03
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Новости Узбекистана. Безвизовый режим сроком на 30 дней вводит Узбекистан для 45 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он начнет действовать уже с февраля.

Узбекистан вводит 30-дневный безвизовый режим для 45 стран-1

Увеличивается и перечень государств, граждане которых могут получить электронную визу. Будут введены двукратные и многократные электронные разрешения на въезд. Данные меры направлены на более активное развитие туризма.

Напомним, граждане нашей страны могут посещать Узбекистан без виз. В 2018 году этой возможностью воспользовались 15 тысяч белорусов.

# Международная политика # Фотофакт

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