РИАН: общеевропейские ценности Европейского союза не по карману Германии

Европейский Центробанк заставляет Германию скупать долги стран ЕС, что влечет за собой убытки для Центрального банка ФРГ, пишет РИА Новости.

В минувшем году немецкий банк понес убытки в размере 172 миллионов евро и боится, что к будущему году у него закончатся ресурсы. Это будет катастрофой для страны на фоне всеобщего ослабления экономики.

Политика Европейского центрального банка по количественному смягчению началась в 2015 году и, как ожидается, будет предусматривать выкуп правительственных облигаций на сумму 2,7 триллиона евро.

Центральный банк Германии покрывает четвертую часть расходов, но положение обострилось из-за высокого уровня инфляции и поднятия ключевой ставки. В 2022 году немецкий ЦБ покрыл свои убытки за счет резервов, но в дальнейшем понадобится другое решение. Эксперты предполагают рекапитализацию за счет средств государственного бюджета, но это проблематично в условиях снижения ВВП и прогнозируемой ежегодной рецессии.