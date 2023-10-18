Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не имеет отношения к атаке по больнице в секторе Газа

Пропалестинские демонстрации после атаки на больницу в секторе Газа охватывают все новые столицы. Ночью премьер-министр Израиля заявил, что военные ЦАХАЛ не имеют отношения к ней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Палестины публикует видео последствий удара по больнице в секторе Газа. В результате удара погибло более 500 человек. В Бейруте толпа протестовала у посольств США и Франции. В Тунисе основная демонстрация также прошла у посольства Франции, там досталось и флагу США. Волна протестов дошла до Берлина. В районе, где проживает много выходцев с Ближнего Востока, кричат пропалестинские лозунги, жгут мусорные баки, в полицейских летят бутылки и пиротехника. Правоохранители разбивают толпу на части и разгоняют людей по разным улицам.