Результаты опроса: в ответ на устойчивую инфляцию молодые американцы сократили свои расходы

Новости США. Рестораны не для всех. Американцам пришлось отказаться от ряда традиций. Например, совместный ужин в хорошем заведении сегодня скорее исключение из правил, чем закономерность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины банальны: рост цен в частности и стоимости жизни в целом. Причем местные эксперты уже озвучили неприятные финансовые прогнозы на 2024-й. Из-за чего теперь потребительские настроения в США ухудшаются третий месяц подряд. Опрос, который провел американский банк, показал, что в ответ на устойчивую инфляцию большинство молодых американцев сократили свои расходы.