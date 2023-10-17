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Результаты опроса: в ответ на устойчивую инфляцию молодые американцы сократили свои расходы

17 октября 2023 19:50
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Новости США. Рестораны не для всех. Американцам пришлось отказаться от ряда традиций. Например, совместный ужин в хорошем заведении сегодня скорее исключение из правил, чем закономерность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты опроса: в ответ на устойчивую инфляцию молодые американцы сократили свои расходы-1

Причины банальны: рост цен в частности и стоимости жизни в целом. Причем местные эксперты уже озвучили неприятные финансовые прогнозы на 2024-й. Из-за чего теперь потребительские настроения в США ухудшаются третий месяц подряд. Опрос, который провел американский банк, показал, что в ответ на устойчивую инфляцию большинство молодых американцев сократили свои расходы.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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