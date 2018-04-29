В Финляндии водитель открыл огонь по полицейским и был застрелен

Новости Финляндии. Вечером 28 апреля в местечке Лемпяяля во время погони застрелен водитель и ранены двое полицейских.

Как сообщает Полиция Финляндии, правоохранители остановили подозрительный автомобиль. Два человека вышли из машины, а водитель попытался скрыться.

Во время погони 26-летний парень начал стрелять, и полицейские открыли ответный огонь. Водитель скончался, полицейские получили ранения. Один из раненых был доставлен в больницу, но его жизни ничто не угрожает.

При осмотре автомобиля в нём было обнаружено самодельное оружие. Высаженные ранее 24-летний и 20-летний попутчики застреленного водителя задержаны. Также правоохранители связались с родственниками погибшего.

Устанавливаются детали произошедшего.