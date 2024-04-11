Минобороны РФ: ПВО за ночь сбила над Россией 12 БПЛА ВСУ

Силами ПВО РФ ликвидированы и перехвачены 12 БПЛА ВС Украины, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве информировали, что ночью с 10 на 11 апреля текущего года Вооруженные силы Украины совершили попытку атаковать объекты, расположенные на территории РФ. Для данных целей ВСУ применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны РФ успешно осуществили перехват и уничтожение двенадцати БЛА ВСУ в небе над Тамбовской, Белгородской, Курской, Липецкой, Брянской областями, а также в районе Республики Мордовия.