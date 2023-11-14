После массовых забастовок в Британии решили положить конец протестам

Новости Великобритании. В Британии намерены покончить со всякого рода протестами. Решение было принято после массовых забастовок и пропалестинских митингов, прокатившихся по всему Королевству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столкновениях с манифестантами пострадали десятки полицейских, задержаны около сотни нарушителей общественного порядка. Правительство решило положить этому конец и подготовило новый закон, который дает полиции больше поводов для задержания демонстрантов.

Например, если они забираются на автобусные остановки и памятники, используют дымовые шашки и петарды. Кроме того, планируется значительно расширить список причин, по которым можно отказать в проведении всякого рода митингов и шествий.