Прямой эфир

После массовых забастовок в Британии решили положить конец протестам

14 ноября 2023 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Британии намерены покончить со всякого рода протестами. Решение было принято после массовых забастовок и пропалестинских митингов, прокатившихся по всему Королевству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После массовых забастовок в Британии решили положить конец протестам-1

В столкновениях с манифестантами пострадали десятки полицейских, задержаны около сотни нарушителей общественного порядка. Правительство решило положить этому конец и подготовило новый закон, который дает полиции больше поводов для задержания демонстрантов.

Например, если они забираются на автобусные остановки и памятники, используют дымовые шашки и петарды. Кроме того, планируется значительно расширить список причин, по которым можно отказать в проведении всякого рода митингов и шествий.

# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ФСБ РФ предотвратила теракт в Челябинске
14 ноября 2023 08:44

ФСБ РФ предотвратила теракт в Челябинске

ЦАХАЛ обнаружил под главной больницей Газы жилеты смертников, оружие и деньги
14 ноября 2023 08:41

ЦАХАЛ обнаружил под главной больницей Газы жилеты смертников, оружие и деньги

Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре украинскую бронебаржу
14 ноября 2023 08:25

Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре украинскую бронебаржу