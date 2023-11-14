ЦАХАЛ обнаружил под главной больницей Газы жилеты смертников, оружие и деньги

ХАМАС полностью потерял контроль над Газой. Об этом заявил министр обороны Израиля. По его словам, армия продолжает уничтожать все стратегические объекты движения, включая многочисленные тоннели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ представил доказательства того, что боевики устроили базу под главной больницей сектора «Аш-Шифа». Израильские войска обнаружили там центр управления и контроля ХАМАС, где находились жилеты смертников, гранаты, автоматы, взрывчатка, компьютеры и деньги.