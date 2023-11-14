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ЦАХАЛ обнаружил под главной больницей Газы жилеты смертников, оружие и деньги

14 ноября 2023 08:41
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ХАМАС полностью потерял контроль над Газой. Об этом заявил министр обороны Израиля. По его словам, армия продолжает уничтожать все стратегические объекты движения, включая многочисленные тоннели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ обнаружил под главной больницей Газы жилеты смертников, оружие и деньги-1

ЦАХАЛ представил доказательства того, что боевики устроили базу под главной больницей сектора «Аш-Шифа». Израильские войска обнаружили там центр управления и контроля ХАМАС, где находились жилеты смертников, гранаты, автоматы, взрывчатка, компьютеры и деньги.

ЦАХАЛ обнаружил под главной больницей Газы жилеты смертников, оружие и деньги-4

По поступающим из Газы сообщениям, там сейчас царит хаос. Люди грабят склады и не верят больше местным властям. По последним данным, жертвами разрушительного палестино-израильского конфликта стали более 12 600 человек.

# Международная политика # Фотофакт

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