ЦАХАЛ обнаружил под главной больницей Газы жилеты смертников, оружие и деньги

ХАМАС полностью потерял контроль над Газой. Об этом заявил министр обороны Израиля. По его словам, армия продолжает уничтожать все стратегические объекты движения, включая многочисленные тоннели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ХАМАС полностью потерял контроль над Газой. Об этом заявил министр обороны Израиля. По его словам, армия продолжает уничтожать все стратегические объекты движения, включая многочисленные тоннели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЦАХАЛ представил доказательства того, что боевики устроили базу под главной больницей сектора «Аш-Шифа». Израильские войска обнаружили там центр управления и контроля ХАМАС, где находились жилеты смертников, гранаты, автоматы, взрывчатка, компьютеры и деньги.
По поступающим из Газы сообщениям, там сейчас царит хаос. Люди грабят склады и не верят больше местным властям. По последним данным, жертвами разрушительного палестино-израильского конфликта стали более 12 600 человек.