Поляки не верят, что страна может войти в рейтинг самых богатых государств мира

Поляки перестают ценить свою страну. Об этом говорят результаты исследования, проведенного независимым институтом изучения рынка. Лишь 16 % респондентов оценивают уровень благосостояния Польши достаточно высоко, чтобы поместить ее в рейтинг самых богатых государств мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя по прогнозу международного валютного фонда по росту ВВП она может занять 20-е место в мире. Однако более половины поляков считает, что республика даже не входит в топ-50. Согласно опросу 11 % по-прежнему считают Польшу бедной страной. А 46 % граждан оценили нынешнюю экономическую ситуацию как безрадостную.

Адам Чарнецкий, экономист (Польша):

Поляки традиционно любят жаловаться на здоровье, имущество, финансовое положение и так далее. В такой ситуации сложно признать, что нам есть чем похвастаться. В то же время многие поляки по-прежнему находятся в довольно сложном финансовом положении, и в этом контексте сложно связать это с прекрасным экономическим положением страны.

Более половины поляков, а именно 53 % опрошенных, считают, что в Польше очень большое неравенство доходов. Эксперты считают, что при оценке экономики люди опираются на наблюдения за своим окружением. И они все боятся потерять работу и страдают от высоких цен. Таково реальное положение дел, какими бы ни были сводки о росте ВВП и подъеме экономики.