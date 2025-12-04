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«Репарационный кредит» для Украины. ЕК одобрила экспроприацию активов РФ

04 декабря 2025 07:58
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«Репарационный кредит» для Украины. ЕК одобрила экспроприацию активов РФ-0

Коллегия Европейской комиссия (ЕК) одобрила идею «репарационного кредита» для Украины, предполагающего использование замороженных российских активов. Об этом пишет ТАСС.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК, отмечает, что, по оценкам МВФ, стране потребуется 135 млрд евро в 2026-2027 годах для содержания государственных структур и обороны.

Она также сообщила о планах запретить принудительное исполнение решений зарубежных судов в ЕС в ответ на вероятные действия России, подчеркнув, что конфискация имущества не требует компромисса и будет одобрена большинством голосов.

В качестве альтернативного варианта ЕК предложила еврооблигационный заем на 90 миллиардов евро для покрытия двух третей потребностей Киева.

Фото: pixabay

# Международная политика

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