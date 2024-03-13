Польские фермеры собираются на 4 дня заблокировать движение на границе с Германией

На этот раз протестующие аграрии готовятся заблокировать движение на границе с Германией. Акция начнется в воскресенье, 17 марта, и продлится как минимум 20 марта. Движение остановят на трассе A2 в населенном пункте Свецко вблизи границы с ФРГ. По заявлениям протестующих, они намерены пропускать лишь негабаритные транспортные средства, автомобили медицинской и других экстренных служб. Польские фермеры недовольны тем, что из Германии в их страну реэкспортом поступает украинская сельхозпродукция. Также они разочарованы отсутствием конкретных действий со стороны властей. Активисты не хотят ждать новых встреч с политиками и их заявлений, поскольку фактически они ни к чему не приводят.