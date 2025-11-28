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Польские фермеры начинают серию масштабных протестов

28 ноября 2025 10:51
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Польские фермеры начинают серию масштабных протестов, заявляя о неспособности властей позаботится о сельском хозяйстве страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми это сделали аграрии из Великопольского воеводства. Они перекрыли оживленную трассу тракторами.

По словам фермеров, ситуация в отрасли – худшая с 1989 года. Протестующие обвиняют власти в отсутствии мер поддержки и в невыгодной экспортно-импортной политике, которая, по их мнению, усиливает кризис. Участники выступают в том числе и против ввоза некачественного продовольствия из Украины. На этом фоне фермеры заявляют о массовом разорении хозяйств и катастрофическом падении цен на свинину, зерно и молоко.

Польские фермеры начинают серию масштабных протестов-2

Ежемесячно в Польше разоряется более 100 свиноводческих хозяйств, и они продолжают разоряться. Число поголовья свиней в стране сократилось в три раза по сравнению с предыдущими годами. За эти годы правительство ничего не сделало, чтобы предотвратить падеж скота.

Организаторы протестов подчеркивают, что подобные акции будут продолжаться, если ситуация не изменится к лучшему.

# Международная политика # Протесты

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