Польские фермеры начинают серию масштабных протестов, заявляя о неспособности властей позаботится о сельском хозяйстве страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми это сделали аграрии из Великопольского воеводства. Они перекрыли оживленную трассу тракторами.

По словам фермеров, ситуация в отрасли – худшая с 1989 года. Протестующие обвиняют власти в отсутствии мер поддержки и в невыгодной экспортно-импортной политике, которая, по их мнению, усиливает кризис. Участники выступают в том числе и против ввоза некачественного продовольствия из Украины. На этом фоне фермеры заявляют о массовом разорении хозяйств и катастрофическом падении цен на свинину, зерно и молоко.