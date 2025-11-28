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На Шри-Ланке из-за тропического циклона Дитва погибли не менее 56 человек

28 ноября 2025 09:50
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На Шри-Ланке из-за тропического циклона Дитва погибли не менее 56 человек-0

В результате тропического циклона Дитва на Шри-Ланке погибли 56 человек, более 20 числятся пропавшими без вести. Об этом пишет ТАСС.

Стихийное бедствие вызвало проливные дожди, паводки и оползни, от которых пострадали более 44 тысяч жителей. Власти ведут эвакуацию населения и привлекли более 20 тысяч военных. Президент страны распорядился оказать помощь иностранным туристам.

28 ноября закрыты школы и государственные учреждения, действует красный уровень тревоги. Власти рассматривают возможность обращения за международной поддержкой.

Фото: pixabay

# Международная политика

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