Польша просит ФРГ разрешить поставки МиГ-29 Украине

Германия в четверг, 13 апреля, примет решение по поставкам Киеву МиГ-29. С таким запросом к Берлину обратилась Варшава, чтобы передать Украине истребители из запасов бывшей ГДР.

Сообщается, что Германия намерена разрешить Польше передать Украине истребители советской сборки, пишет РИА Новости со ссылкой на Süddeutsche Zeitung. Вопрос касается пяти боевых самолетов, которые Германия передавала Польше.

Ранее сообщалось, что польский президент Дуда в начале апреля 2023 года заявлял о намерении поставить Киеву четырнадцать истребителей МиГ-29, оставив в стране самолеты, модернизированные до стандартов НАТО.

Süddeutsche Zeitung отмечает, что польские власти рассматривают передачу вооружений Киеву как возможность модернизировать свою армию. Как сообщал премьер Польши Моравецкий, страна рассчитывает на «хорошую компенсацию». Взамен старого оружия Польша сможет приобрести новые вооружение и боеприпасы.