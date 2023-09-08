Польша предъявила ультиматум Еврокомиссии по ввозу зерна из Украины

Польша не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения ЕК. Об этом заявил в пятницу, 8 сентября, премьер страны Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

По словам Моравецкого, либо Еврокомиссия услышит просьбу Польши на продление запрета с 15 сентября на ввоз украинского зерна на территорию Европейского союза, либо страна самостоятельно примет меры. Премьер отметил, что самым главным сейчас для Польши является интерес местного фермерства.

Республика Польша не против транзита зерна из Украины через польские земли. Страна выступает категорически против дестабилизации своего сельхозрынка, заявил Моравецкий.

Как сообщалось, ЕК ввела запрет на ввоз украинского зерна в Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу и Словакию 2 мая текущего года. После продления ограничений их срок истекает 15 сентября. Вышеперечисленные страны намерены добиваться, чтобы запрет действовал до конца года. В ответ на это в украинском МИД заявляли, что в Киеве власти категорически не согласны с таким положением дел. Украина призвала Евросоюз найти решение в этом вопросе.