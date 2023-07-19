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Польша перебросила две бригады военных к белорусской граница из-за ЧВК «Вагнер»

19 июля 2023 07:43
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Стараниями географических соседей ситуация у границ Беларуси остается напряженной. Варшава перебросила две бригады военных к рубежам нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша перебросила две бригады военных к белорусской граница из-за ЧВК «Вагнер»-1

Об этом американским журналистам сообщил польский министр обороны. Как отметил Мариуш Блащак, к границе отправлены 12-я и 17-я бригады. Одна из них размещается на новой базе в Кольно, другая – в Бяла-Подляске. Такой шаг Варшава объясняет передислокацией подразделений частной военной компании «Вагнер».

# Международная политика # Мариуш Блащак # Фотофакт

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