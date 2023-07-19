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Пленный украинский солдат рассказал о расстрелах подчинённых командирами ВСУ

19 июля 2023 07:19
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Украинский военнопленный раскрыл подробности о том, как командиры Вооруженных сил Украины устраивают самосуд над бойцами: на передовой они расстреливают солдат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство. 

Один из военнопленных рассказал, что его мобилизовали, после чего он прошел обучение в Великобритании. Когда вернулся в Украину на поле боя, столкнулся с тем, что украинские командиры устраивают самосуд. По словам пленного солдата, расплавляются со всеми, кто высказывает недовольство или возражения. Так руководство убило на передовой его товарища. Стреляли и по самому военнопленному, но ему удалось выжить. 

# общество

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