Украинский военнопленный раскрыл подробности о том, как командиры Вооруженных сил Украины устраивают самосуд над бойцами: на передовой они расстреливают солдат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Один из военнопленных рассказал, что его мобилизовали, после чего он прошел обучение в Великобритании. Когда вернулся в Украину на поле боя, столкнулся с тем, что украинские командиры устраивают самосуд. По словам пленного солдата, расплавляются со всеми, кто высказывает недовольство или возражения. Так руководство убило на передовой его товарища. Стреляли и по самому военнопленному, но ему удалось выжить.