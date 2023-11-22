Польша намерена создать самую сильную сухопутную армию в Европе – Минобороны страны

Польша намерена создать самую сильную сухопутную армию в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Министерстве обороны страны.

Там отметили: ведомство делает все возможное, чтобы увеличить численность армии. Сейчас в ее составе почти 200 тысяч человек. Однако их необходимо также обеспечить современным оружием. Сейчас с необъявленным визитом в Польше находится министр обороны США. С польским коллегой он уже обсудил вопросы сотрудничества.