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Польша намерена создать самую сильную сухопутную армию в Европе – Минобороны страны

22 ноября 2023 08:22
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Польша намерена создать самую сильную сухопутную армию в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Министерстве обороны страны.

Польша намерена создать самую сильную сухопутную армию в Европе – Минобороны страны-1

Там отметили: ведомство делает все возможное, чтобы увеличить численность армии. Сейчас в ее составе почти 200 тысяч человек. Однако их необходимо также обеспечить современным оружием. Сейчас с необъявленным визитом в Польше находится министр обороны США. С польским коллегой он уже обсудил вопросы сотрудничества.

# Международная политика # Фотофакт

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