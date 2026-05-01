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Politico: Пентагон застали врасплох слова Трампа о выводе войск из ФРГ

01 мая 2026 12:46
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Politico: Пентагон застали врасплох слова Трампа о выводе войск из ФРГ-0

В Пентагоне удивлены словами главы Белого дома Дональда Трампа о возможном выводе войск из ФРГ, пишет РИА Новости.

По сведениям Politico, слова Трампа о рассмотрении возможности вывода части американских войск из Германии вызвали ошеломляющий эффект в Пентагоне. В Министерстве войны начали гадать касаемо серьезности сказанного американским лидером в этот раз.

На территории ФРГ продолжают находиться 38 000 солдат ВС США.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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