Погромы в Индонезии: оппозиция не согласна с итогами президентских выборов
Новости Индонезии. В Джакарте в результате столкновений демонстрантов и полиции погибли, по меньшей мере, 6 человек, ещё около 200 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беспорядки в столице начались после оглашения итогов президентских выборов Индонезии.
Напомним, победу одержал действующий глава государства Джоко Видодо. Он набрал 55,5% голосов. Сторонники оппозиционного кандидата Прабово Субианто вышли на улицы города с акциями протеста. Они забрасывали полицейских камнями, поджигали автомобили, а также запускали петарды.
Чтобы разогнать демонстрантов, полиция применила слезоточивый газ. Задержаны более 20 нарушителей порядка.