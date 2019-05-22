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Погромы в Индонезии: оппозиция не согласна с итогами президентских выборов

22 мая 2019 08:57
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Новости Индонезии. В Джакарте в результате столкновений демонстрантов и полиции погибли, по меньшей мере, 6 человек, ещё около 200 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Беспорядки в столице начались после оглашения итогов президентских выборов Индонезии.

Погромы в Индонезии: оппозиция не согласна с итогами президентских выборов-1

Напомним, победу одержал действующий глава государства Джоко Видодо. Он набрал 55,5% голосов. Сторонники оппозиционного кандидата Прабово Субианто вышли на улицы города с акциями протеста. Они забрасывали полицейских камнями, поджигали автомобили, а также запускали петарды.

Погромы в Индонезии: оппозиция не согласна с итогами президентских выборов-4

Чтобы разогнать демонстрантов, полиция применила слезоточивый газ. Задержаны более 20 нарушителей порядка.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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