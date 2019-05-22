Погромы в Индонезии: оппозиция не согласна с итогами президентских выборов

Новости Индонезии. В Джакарте в результате столкновений демонстрантов и полиции погибли, по меньшей мере, 6 человек, ещё около 200 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беспорядки в столице начались после оглашения итогов президентских выборов Индонезии.