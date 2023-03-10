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Подоляк анонсировал контрнаступление ВСУ через два месяца

10 марта 2023 12:14
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Контрнаступательная операция ВСУ может начаться через два месяца, заявил советник главы офиса президента Украины Подоляк, приводит его слова ТАСС. 

Киевские силы сосредоточены на контрнаступлении, сказал он и добавил, что у Украины есть потребность в увеличении поставок снарядов калибра 155 мм. Подоляк также отметил, что Киев не спешит, реорганизация будет проходить на протяжении двух месяцев. 

Ранее издание Financial Times опубликовало информацию о том, что Украина несет масштабные людские потери в боях за Артемовск. Авторы допустили, что потенциал Вооруженных сил Украины может быть снижен к моменту планируемого контрнаступления весной. 

Подоляк заявил о сложностях в организации переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

# Международная политика # Михаил Подоляк

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