Подоляк анонсировал контрнаступление ВСУ через два месяца

Контрнаступательная операция ВСУ может начаться через два месяца, заявил советник главы офиса президента Украины Подоляк, приводит его слова ТАСС.

Киевские силы сосредоточены на контрнаступлении, сказал он и добавил, что у Украины есть потребность в увеличении поставок снарядов калибра 155 мм. Подоляк также отметил, что Киев не спешит, реорганизация будет проходить на протяжении двух месяцев.

Ранее издание Financial Times опубликовало информацию о том, что Украина несет масштабные людские потери в боях за Артемовск. Авторы допустили, что потенциал Вооруженных сил Украины может быть снижен к моменту планируемого контрнаступления весной.