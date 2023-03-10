В Дании ищут яхту, которая была задействована при взрывах на «Северных потоках»

Полиция Дании установила яхту, которая была задействована при взрывах на «Северных потоках». Ее поиск ведется на небольшом острове Кристиансе, который находится ближе всего к месту диверсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские запросили у местных жителей фото и видео, снятые в день инцидента. Расследованием случившегося на «Северных потоках» занимаются несколько стран. Однако России в доступе к информации и тем более в участии отказывают. В подтверждение своих слов Москва намерена опубликовать переписку с Германией, Данией и Швецией. Ее в Кремле расценили как попытку международного сообщества отвлечь внимание от случившегося. Напомним, на этой неделе в западных СМИ появилась информация, что подрыв «Северных потоков» – дело рук проукраинской группировки.