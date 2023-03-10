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В Дании ищут яхту, которая была задействована при взрывах на «Северных потоках»

10 марта 2023 11:16
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Полиция Дании установила яхту, которая была задействована при взрывах на «Северных потоках». Ее поиск ведется на небольшом острове Кристиансе, который находится ближе всего к месту диверсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дании ищут яхту, которая была задействована при взрывах на «Северных потоках»-1

Полицейские запросили у местных жителей фото и видео, снятые в день инцидента. Расследованием случившегося на «Северных потоках» занимаются несколько стран. Однако России в доступе к информации и тем более в участии отказывают. В подтверждение своих слов Москва намерена опубликовать переписку с Германией, Данией и Швецией. Ее в Кремле расценили как попытку международного сообщества отвлечь внимание от случившегося. Напомним, на этой неделе в западных СМИ появилась информация, что подрыв «Северных потоков» – дело рук проукраинской группировки.

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# Международная политика # Фотофакт

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