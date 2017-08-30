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Под водой гниют полмиллиона машин: последствия «Харви» в США

30 августа 2017 16:47
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Новости США. Около 60 триллионов литров воды выпало на юге США во время ливней, принесенных ураганом Харви. Ситуация в регионе критическая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия нанесла самый сокрушительный ущерб в истории страны – в 20 миллиардов долларов. По последним данным, «Харви» унес жизни 30 человек, десятки тысяч покинули свои дома. В городах процветает мародерство. В крупнейшем из них – Хьюстоне – введен комендантский час.

Вот такой теперь в прямом смысле морской Хьюстон – пробок больше нет: под водой гниют полмиллиона авто, только лодки и пара аллигаторов в жилом квартале.

Сама буря немного стихла, но наследие оставила – треснула дамба, еще немного конструкция обрушится, а местная власть в послании народу предельно лаконична: «Бегите немедленно!»

Под водой гниют полмиллиона машин: последствия «Харви» в США-1

Местные жители:
Люди, которые находятся в жилом доме рядом, отрезаны от внешнего мира. И еды у них дня на три. Я очень за них переживаю – неизвестно, спасем ли их. Телефонов нет, электричество мертвое – мы должны хотя бы попробовать.

Очень много жертв и пропавших, чтобы сосчитать. Целые районы под водой и попасть туда невозможно. Мы пытались, но полиция запретила – сказали вернутся в лагерь.

Ураган уничтожил жизнь – я потерял все, что у меня было. Осталась только маленькая сумка. И теперь я здесь, в этом убежище.

# Ураганы

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