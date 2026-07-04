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Почти 4 тыс. человек стали жертвами зноя в Европе

04 июля 2026 10:45
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Почти 4 тысячи человек стали жертвами аномальной жары во Франции, Бельгии и Нидерландах. Во многих европейских городах были побиты температурные рекорды. Столбики термометров взлетели до экстремальных 45 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 4 тыс. человек стали жертвами зноя в Европе-2

Это привело к перебоям в электроснабжении. Подстанции не выдерживали такой жары. Зной повлиял и на работу сферы здравоохранения. Количество вызовов скорой помощи увеличилось более чем в два раза. Больницы работают в режиме высокой нагрузки. Также зафиксировано возросшее количество летальных исходов в домах престарелых. 

# Погода

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