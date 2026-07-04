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ПВО России ночью сбила 389 дронов ВСУ над 18 регионами РФ и двумя акваториями

04 июля 2026 10:20
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ПВО России ночью сбила 389 дронов ВСУ над 18 регионами РФ и двумя акваториями-0

ПВО России в течение ночи с 3 на 4 июля нейтрализовала 389 украинских БЛА над регионами РФ, а также над Черным и Азовским морями. Об этом пишет ТАСС.

Оборонное ведомство России информирует, что беспилотники перехачены и ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и в районе акватории Азовского и Черного морей. Как сообщается, дроны были самолетного типа.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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