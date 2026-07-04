В Британии заявили, что появление Владимира Путина в военной форме на совещании по вопросам освобождения Константиновки является сигналом, пишет РИА Новости.

С таким мнением выступил политик Джим Фергюсон. Он предполагает, что выбор президентом РФ военной формы подразумевает «намеренный сигнал». По мнению Фергюсона, символизм нельзя не учитывать, беря во внимание удары по объектам ВПК в Киеве и сообщения о наступательных операциях.

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