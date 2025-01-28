По всему миру проходят акции в поддержку Президента Беларуси

Несмотря на усиленные старания западных политиков игнорировать мнение белорусского народа и признать результаты президентских выборов в нашей стране нелегитимными, простые жители как европейского, так и американского континентов организовали своеобразный флешмоб в поддержку Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркие плакаты с портретом белорусского лидера украсили центр Лондона. Надписи на них гласят: «Будущее Беларуси наступает 26 января». К марафону присоединились и граждане Германии, которые, как выяснилось, также не видят Беларуси без Лукашенко. А темпераментные итальянцы возле всемирно известной достопримечательности – римского Колизея – вывесили громадны баннер с лозунгом «Итальянский народ с легитимным Президентом Беларуси Лукашенко». Жители Австрии также выразили поддержку нашему президенту. Плакаты появились и на улицах крупнейших городов США. А то, что Александр Лукашенко пользуется авторитетом и любовью в Южной Америке, доказали граждане Венесуэлы и Эквадора.