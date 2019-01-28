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По России прокатилась волна сообщений о минировании

28 января 2019 12:45
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Новости России. Новая волна сообщений о минировании прокатилась по России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По России прокатилась волна сообщений о минировании-1

Десятки тысяч человек были эвакуированы из медицинских и образовательных учреждений, а также из административных зданий и бизнес-центров сразу нескольких городов. На этот раз, чтобы сообщить о бомбах, злоумышленники использовали электронную почту.

В Красноярске, Новосибирске, Омске и Абакане проводятся антитеррористические мероприятия. Специалисты осматривают здания на наличие опасных предметов.

# Лжеминирование # Фотофакт

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