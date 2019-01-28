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В Перу оползень сошёл на гостиницу во время свадебного торжества: погибли 15 человек

28 января 2019 12:23
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Новости Перу. Трагедия на свадьбе в Перу. Гостиницу в Андах, где проходило торжество, накрыл оползень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу оползень сошёл на гостиницу во время свадебного торжества: погибли 15 человек-1

В момент ЧП в здании находилось порядка 100 гостей. Жертвами стали 15 человек. Еще около 30 пострадали.

На месте происшествия работают бригады спасателей. Не исключено, что под завалами могут находиться люди. Причиной схода оползня называют проливные дожди, которые не прекращались в регионе в течение нескольких недель.

# Несчастный случай # Фотофакт

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