В Перу оползень сошёл на гостиницу во время свадебного торжества: погибли 15 человек

Новости Перу. Трагедия на свадьбе в Перу. Гостиницу в Андах, где проходило торжество, накрыл оползень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент ЧП в здании находилось порядка 100 гостей. Жертвами стали 15 человек. Еще около 30 пострадали.

На месте происшествия работают бригады спасателей. Не исключено, что под завалами могут находиться люди. Причиной схода оползня называют проливные дожди, которые не прекращались в регионе в течение нескольких недель.