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В Гааге спасли мужчину, который провёл под обломками рухнувшего дома 8 часов

28 января 2019 12:41
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Новости Нидерландов. Из-под обломков жилого дома в Гааге извлекли последнего человека. Мужчина провел под грудами бетона 8 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уже доставили в больницу.

В Гааге спасли мужчину, который провёл под обломками рухнувшего дома 8 часов-1

В Гааге спасли мужчину, который провёл под обломками рухнувшего дома 8 часов-3

Специалисты уверены, что больше людей под завалами нет. С помощью техники они разбирают стены аварийного здания. Из-за угрозы повторного обрушения работы ведутся очень аккуратно.

Напомним, взрыв бытового газа в Гааге произошел накануне. В результате инцидента пострадали 10 человек. Жильцы из поврежденных строений эвакуированы.

В Гааге при взрыве бытового газа в жилом доме пострадали 9 человек

# Взрыв газа # Фотофакт

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