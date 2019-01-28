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В Бразилии жертвами прорыва плотины стали 58 человек, более 300 пропали без вести

28 января 2019 08:50
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Новости Бразилии. В бразильском муниципалитете Брумадинью возобновили поисково-спасательную операцию после прорыва плотины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии жертвами прорыва плотины стали 58 человек, более 300 пропали без вести-1

В Бразилии жертвами прорыва плотины стали 58 человек, более 300 пропали без вести-3

Специалистам помогают десятки добровольцев. К этому моменту количество погибших в результате инцидента составляет 58 человек. Более 300 местных жителей считаются пропавшими без вести. Количество жертв значительно увеличилось, когда спасатели обнаружили погребенный в грязи автобус.

Напомним, прорыв плотины в Бразилии произошел 25 января. Системы аварийного предупреждения не сработали и десятки домов оказались затоплены.

# Несчастный случай # Фотофакт

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