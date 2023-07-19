ЕС третий год не может договориться о зоне свободной торговли с Южной Америкой

Провал торгового соглашения Евросоюза с Южной Америкой. Третий год в переговорах не наблюдается прогресса. Речь идет о создании зоны свободной торговли, пишут немецкие СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как считают авторы материала, сделка находится на грани срыва. И виной тому – чрезмерные требования Брюсселя по защите климата и прав человека. В случае подписания соглашения предприятия ЕС могли бы ежегодно экономить на таможенных пошлинах больше четырех миллиардов евро. Напомним, в рамках этой сделки жители Бразилии, Аргентины, Парагвая и Уругвая, а также 450 миллионов европейцев должны были объединиться в самую большую зону свободной торговли в мире.