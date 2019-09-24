Прямой эфир

На пожаре в доме престарелых в Южной Корее погибли два человека

24 сентября 2019 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Южной Кореи. Пожар в доме престарелых в Южной Корее унёс жизни двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

На пожаре в доме престарелых в Южной Корее погибли два человека-1

Ещё 47 пожилых людей получили травмы. Некоторые из них сейчас находятся в критическом состоянии. Пламя вспыхнуло в котельной на четвёртом этаже.

В момент ЧП в здании находились 130 человек. Причины инцидента пока не установлены.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вход в римский Колизей подорожал
24 сентября 2019 10:05

Вход в римский Колизей подорожал

Грузовик врезался в пассажирский автобус в Нур-Султане: пострадали более 20 человек
24 сентября 2019 09:59

Грузовик врезался в пассажирский автобус в Нур-Султане: пострадали более 20 человек

Почти 1000 американских военных отправятся в Польшу
24 сентября 2019 09:55

Почти 1000 американских военных отправятся в Польшу