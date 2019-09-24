На пожаре в доме престарелых в Южной Корее погибли два человека

Новости Южной Кореи. Пожар в доме престарелых в Южной Корее унёс жизни двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

Ещё 47 пожилых людей получили травмы. Некоторые из них сейчас находятся в критическом состоянии. Пламя вспыхнуло в котельной на четвёртом этаже.

В момент ЧП в здании находились 130 человек. Причины инцидента пока не установлены.