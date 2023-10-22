Планируется отправка второй партии гумпомощи в сектор Газа

Более двух недель внимание всего мира приковано к Ближнему Востоку. Несмотря на многочисленные призывы прекратить кровопролитие, стороны палестино-израильского конфликта продолжают взаимные обстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более двух недель внимание всего мира приковано к Ближнему Востоку. Несмотря на многочисленные призывы прекратить кровопролитие, стороны палестино-израильского конфликта продолжают взаимные обстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международные организации прикладывают все усилия, чтобы смягчить гуманитарный кризис, который сложился в секторе Газа. Так, вторая партия гуманитарной помощи может быть отправлена уже сегодня, 22 октября. Соглашение было достигнуто по итогам Каирского саммита мира по Палестине. Обсудить последствия конфликта на Ближнем Востоке приехали представители 30 стран. Необходимость отправки гумпомощи в сектор Газа подтвердили все участники встречи.
Груз вновь планируют отправить через КПП «Рафах» на границе Египта с анклавом. А вот вопрос о прекращении огня вызвал разногласия у участников. Обстановка в регионе остается «горячей». Этой ночью армия Израиля атаковала рынок в секторе Газа. Также авиаударам подверглась мечеть в Дженине. По данным израильских военных, ее использовали как командный центр для планирования атак. ХАМАС также продолжает обстрелы. В результате израильские власти объявили об эвакуации 14 населенных пунктов на севере страны.