Планируется отправка второй партии гумпомощи в сектор Газа

Более двух недель внимание всего мира приковано к Ближнему Востоку. Несмотря на многочисленные призывы прекратить кровопролитие, стороны палестино-израильского конфликта продолжают взаимные обстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международные организации прикладывают все усилия, чтобы смягчить гуманитарный кризис, который сложился в секторе Газа. Так, вторая партия гуманитарной помощи может быть отправлена уже сегодня, 22 октября. Соглашение было достигнуто по итогам Каирского саммита мира по Палестине. Обсудить последствия конфликта на Ближнем Востоке приехали представители 30 стран. Необходимость отправки гумпомощи в сектор Газа подтвердили все участники встречи.