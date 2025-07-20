Брюссель планирует урезать расходы на сельское хозяйство

На демонстрацию в Бельгии вышли несколько тысяч аграриев, но по всей Европе недовольных в разы больше. Брюссель намеревается урезать расходы на сельское хозяйство. К примеру, в Испании – сразу минус 22 %. Фермеры говорят, что это может похоронить их дело и взвинтить цены на продукты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Массимиллиано Джансанти, сельскохозяйственный предприниматель (Италия):

Все говорят, что Европе нужно стать сильнее. Но как можно стать сильнее на голодный желудок? Если Европа беспокоится о будущем, то она должна беспокоиться о будущем наших фермеров. А для этого нужен сильный бюджет, сильный лимит, общая сельскохозяйственная политика. Им не нужен бюджет, который должен быть разделен с другими европейскими политиками, так что это то, о чем мы просим сегодня. И это должно волновать не только наших фермеров, но и всех граждан Европы.

А на что собираются в ЕС тратить больше, так это на войну. В приоритетах нового бюджета – оборонка, усиление охраны границ и поддержка Украины объемом в 100 миллиардов евро. Премьер Венгрии уже высказался на этот счет. Орбан заявил, что Будапешт никогда не примет бюджет, сверстанный в таком виде. По мнению политика, нынешний финансовый план разоряет венгерских фермеров и ставит страну в невыгодное положение. Орбан считает, что бюджет подготовлен Еврокомиссией лишь для того, чтобы затащить Украину в ЕС, но это разрушит союз. Будапешт призвал Брюссель отозвать и пересмотреть финансовый план. Консультации по этому вопросу могут продолжаться до конца 2027 года. Для принятия очередного семилетнего бюджета требуется согласие всех членов сообщества.

Похоже, в ЕС мало кого останавливают финансовые проблемы. На неделе Германия и Британия заключили договор о дружбе и сотрудничестве, который больше похож на военный союз. Такое соглашение Берлин и Лондон подписали впервые с 1945 года. В документе идет речь и про борьбу с нелегальной миграцией, и про торговлю, и про упрощение визового режима, но центральная тема – это оборона. Мерц и Стармер хотят вместе разрабатывать ракеты дальностью более 2 тысяч километров. В соглашении черным по белому сказано о сдерживании России и взаимодействии на восточном фланге НАТО.