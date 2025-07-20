Брюссель планирует урезать расходы на сельское хозяйство
На демонстрацию в Бельгии вышли несколько тысяч аграриев, но по всей Европе недовольных в разы больше. Брюссель намеревается урезать расходы на сельское хозяйство. К примеру, в Испании – сразу минус 22 %. Фермеры говорят, что это может похоронить их дело и взвинтить цены на продукты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Массимиллиано Джансанти, сельскохозяйственный предприниматель (Италия):
Все говорят, что Европе нужно стать сильнее. Но как можно стать сильнее на голодный желудок? Если Европа беспокоится о будущем, то она должна беспокоиться о будущем наших фермеров. А для этого нужен сильный бюджет, сильный лимит, общая сельскохозяйственная политика. Им не нужен бюджет, который должен быть разделен с другими европейскими политиками, так что это то, о чем мы просим сегодня. И это должно волновать не только наших фермеров, но и всех граждан Европы.
А на что собираются в ЕС тратить больше, так это на войну. В приоритетах нового бюджета – оборонка, усиление охраны границ и поддержка Украины объемом в 100 миллиардов евро. Премьер Венгрии уже высказался на этот счет. Орбан заявил, что Будапешт никогда не примет бюджет, сверстанный в таком виде.
По мнению политика, нынешний финансовый план разоряет венгерских фермеров и ставит страну в невыгодное положение. Орбан считает, что бюджет подготовлен Еврокомиссией лишь для того, чтобы затащить Украину в ЕС, но это разрушит союз. Будапешт призвал Брюссель отозвать и пересмотреть финансовый план. Консультации по этому вопросу могут продолжаться до конца 2027 года. Для принятия очередного семилетнего бюджета требуется согласие всех членов сообщества.
Похоже, в ЕС мало кого останавливают финансовые проблемы. На неделе Германия и Британия заключили договор о дружбе и сотрудничестве, который больше похож на военный союз. Такое соглашение Берлин и Лондон подписали впервые с 1945 года.
В документе идет речь и про борьбу с нелегальной миграцией, и про торговлю, и про упрощение визового режима, но центральная тема – это оборона. Мерц и Стармер хотят вместе разрабатывать ракеты дальностью более 2 тысяч километров. В соглашении черным по белому сказано о сдерживании России и взаимодействии на восточном фланге НАТО.
Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ (Россия):
Понятно, что Германия хоть и была когда-то локомотивом, сейчас она им не является. А хочется. Особенно, когда жмет Макрон со своим постоянным желанием быть смотрящим за Старой Европой. Польша претендует быть смотрящим за Восточной Европой.
В этой весьма жесткой конкуренции Германия хочет взять лидирующие какие-то позиции, чтобы оставаться игроком на геополитической шахматной доске. Здесь еще идет сигнал не столько России, сколько США, что они готовы в самостоятельном контексте сделать мини-НАТО и не будут теперь зависеть от США, от их непонятной политики. Непонятной, потому что сегодня одно, завтра другое. Хотя все аналитики и политологи склоняются все-таки к тому, что у Трампа есть какая-то стратегия, но ее, во всяком случае, мы не видим.
Отрадно, конечно, что европейские страны проявляют самостоятельность, но за чей счет банкет? Еще в феврале «Бундесбанк» отчитался, что в 2024-м, впервые с 1979 года, зафиксировали убытки. А немецкие финансисты заявили, что во втором квартале Германию, скорее всего, ожидает стагнация. Это указано в промежуточном отчете «Центробанка». Масла в огонь подливают и американские пошлины, о введении которых говорит Трамп, и санкции против России.
А первыми почувствовали, что в экономике запахло жареным, конечно, простые немцы. В июле крупная аналитическая компания провела соцопрос, согласно которому 80 % жителей Германии обеспокоены своим финансовым будущим. Почти каждый 10-й волнуется, что больше не сможет платить за аренду жилья или ипотеку. Эксперты отмечают, уровень тревожности в Германии вырос и сейчас самый высокий среди стран ЕС.