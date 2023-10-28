Пентагон намерен модернизировать ядерное оружие ВС США

В настоящее время Пентагон объявил о своих планах по обновлению основной термоядерной бомбы B61 до версии B61-13 при условии получения одобрения конгресса США и ассигнования необходимых средств. Об этом пишет ИРА Новости.

Новый вариант бомбы придет на смену части запасов B61-7 и будет иметь ту же мощность, но при этом повышенную надежность и точность, что и новейшая модификация B61-12. В сообщении Пентагона подчеркивается, что это решение не привязано к конкретным событиям в мире, а скорее является отражением изменяющейся мировой обстановки. Бомбы B61 состоят на службе армии США с 1968 года.