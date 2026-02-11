В Канаде не менее 10 человек погибли в результате массовой стрельбы в школе

Не менее 10 человек погибли в результате массовой стрельбы в средней школе канадского города Тамблер-Ридж. Шесть тел были обнаружены внутри учебного заведения, двое – в соседнем здании. Один из раненых умер по пути в больницу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще 25 человек получили ранения, двое находятся в критическом состоянии. Стрелком оказалась женщина. Она покончила с собой. Подробности о личности и мотивах нападавшей пока не раскрываются. Полицейские прибыли на место уже через две минуты после вызова. Власти подчеркивают, что угрозы для населения больше нет, других подозреваемых не найдено.

Дэвид Эби, премьер-министр Британской Колумбии (Канада):

Полиция сообщает, что на данный момент они все еще связываются с семьями и родственниками погибших. Поэтому пока мы не можем сообщить никаких подробностей о тех, кто скончался.

Школа, где учатся около 160 подростков 12-18 лет, закрыта до конца недели. Инцидент пополнил список самых смертоносных массовых убийств в современной истории Канады.