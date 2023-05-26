Мирный житель Белгородской области во время вторжения ДРГ был убит выстрелом в голову

При вторжении украинских диверсантов в Белгородскую область был убит один мирный житель. Смерть наступила в результате выстрела в голову. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что предположительной причиной смерти было шрапнельное ранение. Погибшим оказался Юрий Гаевой, командовавший отделением батальона Преображенский. Это случилось, когда диверсанты вторглись на территорию Грайворонского района.

Ранее глава Грайворонского района Геннадий Бондарев заявлял, что снаряд взорвался совсем рядом с Гаевым. В итоге действий ДРГ были ранены 13 человек, а Минобороны России сообщило об устранении более 70 диверсантов. Во вторник, 23 мая, был снят режим контртеррористической операции, введенный в Белгородской области после вторжения.