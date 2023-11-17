Израильские СМИ: ЦАХАЛ планирует начать вторжение на юг сектора Газа

МВД Палестины сообщает об интенсивных обстрелах жилых районов. Накануне ударам подвергся лагерь беженцев в самом центре анклава, 18 человек числятся в списке погибших. Израильские СМИ заявляют о планах армии начать вторжение в южную часть палестинского региона.

По данным изданий, сейчас местные власти ведут переговоры о соглашении, которое могло бы освободить хотя бы часть заложников. Напомним, ранее именно на юг сектора Израиль призывал эвакуироваться мирных жителей. Это было относительно безопасным местом, где еще оставался шанс укрыться от обстрелов.