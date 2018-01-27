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Ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя движение «Талибан»

27 января 2018 14:23
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Новости Афганистана. Афганскую столицу поразил новый теракт. Погибли 63 человека, пострадали более 150, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя движение «Талибан»-1

Смертник взорвал заминированную машину скорой помощи в дипломатическом квартале.

Ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя движение «Талибан»-4

Там расположены посольства других государств, представительство Евросоюза и правительственные здания. Ответственность за атаку взяли на себя боевики «Талибана».

# Фотофакт # Теракт в Афганистане

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