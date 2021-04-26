Регион погрузился в полумрак. Север Китая накрыла песчаная буря

Новости Китая. Песчаная буря накрыла север Китая. Под ударом оказался автономный район Внутренняя Монголия. Пылевой поток окрасил небо в оранжевый цвет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Песчаная буря накрыла север Китая. Под ударом оказался автономный район Внутренняя Монголия. Пылевой поток окрасил небо в оранжевый цвет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На некоторое время регион буквально погрузился в полумрак. Повышенный уровень тревоги из-за приближения песчаной бури объявлен в Пекине.
Специалисты предупреждают о сильном ветре и возможном загрязнении воздуха. Жителей призывают как можно меньше времени проводить на улице – такое явление может отразиться на их здоровье.
Эта буря станет для Пекина четвертой за 2021 год. Одна из самых сильных обрушилась на город в середине марта. Тогда в некоторых районах города концентрация мелких частиц в воздухе превысила норму в 160 раз.