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Регион погрузился в полумрак. Север Китая накрыла песчаная буря

26 апреля 2021 14:16
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Новости Китая. Песчаная буря накрыла север Китая. Под ударом оказался автономный район Внутренняя Монголия. Пылевой поток окрасил небо в оранжевый цвет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Регион погрузился в полумрак. Север Китая накрыла песчаная буря -1

На некоторое время регион буквально погрузился в полумрак. Повышенный уровень тревоги из-за приближения песчаной бури объявлен в Пекине.   

Регион погрузился в полумрак. Север Китая накрыла песчаная буря -4

Специалисты предупреждают о сильном ветре и возможном загрязнении воздуха. Жителей призывают как можно меньше времени проводить на улице – такое явление может отразиться на их здоровье.   

Регион погрузился в полумрак. Север Китая накрыла песчаная буря -7

Эта буря станет для Пекина четвертой за 2021 год. Одна из самых сильных обрушилась на город в середине марта. Тогда в некоторых районах города концентрация мелких частиц в воздухе превысила норму в 160 раз.   

# Природные явления # Фотофакт

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