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От отравления «Боярышником» в Иркутске скончался 41 человек

19 декабря 2016 13:19
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Новости России. Режим чрезвычайной ситуации введен в российском Иркутске в связи с массовым отравлением «Боярышником». В данном случае речь идет о парфюмерном средстве. По последним данным скончался 41 человек. И количество жертв растет. Все они употребляли парфюмерное средство как спиртное.

Отмечается, что на этикетке было предупреждение о том, что средство нельзя принимать внутрь. В составе жидкости был метиловый спирт. Другими словами – яд.

Согласно последней информации, из оборота уже изъято несколько тысяч бутылок. Продавцы суррогата задержаны. Возбуждено уголовное дело. В Иркутске запрещена продажа всех спиртосодержащих средств. Следователи обыскивают торговые точки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовое отравление

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